Jesi, in sella allo scooterone frena e rovina terra: 57enne ferita

Jesi (Ancona), 13 maggio 2024 - Vede l’automobile che la precede frenare bruscamente prova ad arrestare la corsa ma rovina a terra. È successo stamattina poco dopo le 12 alla rotatoria grande tra viale Verdi e viale M. Luther Kng, davanti al liceo Scientifico Da Vinci. La donna, 57 anni jesina, è rimasta a terra dolorante e trasportata in ambulanza al vicino ospedale Carlo Urbani. La donna era in sella al suo scooterone Yamaha Xenter quando, secondo una prima ricostruzione della polizia locale intervenuta con una pattuglia sul posto avrebbe frenato all’improvviso non riuscendo però a mantenere l’equilibrio. A prestarle i primi soccorsi i passanti che hanno anche allertato il numero unico 112. Sul posto oltre alla pattuglia della polizia Locale e un’ambulanza della Croce Verde. La donna è rimasta sempre cosciente durante i soccorsi ma lamentava dolori ad una caviglia e alla spalla. Le sue condizioni non sarebbero particolarmente preoccupanti.