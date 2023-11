Jesi, in trasferta da Roma per rubare cosmetici: arrestate due giovani

Jesi (Ancona), 16 novembre 2023 – In trasferta per rubare cosmetici: beccate e arrestate due donne di nazionalità rumene di 18 e 21 anni. Ieri, al termine di una celere attività investigativa, personale di polizia giudiziaria del commissariato di Jesi ha arrestato in quasi flagranza di reato le due donne rumene trovate con la refurtiva. Denunciati invece a piede libero, un 21enne di nazionalità turca e una 18enne di nazionalità rumena per il reato di furto aggravato in concorso. Nel primo pomeriggio di ieri, personale delle volanti, individuava su strada una vettura sospetta già segnalata preventivamente poiché gli individui a bordo erano dediti alla commissione di furti presso esercizi commerciali. L’auto, fermata in viale Don Minzoni, direzione Ancona veniva sottoposta a controllo. Gli occupanti, erano tutti di nazionalità rumena, due donne e due uomini ed il mezzo intestato ad una società di noleggio con sede in Roma. I soggetti, nel corso dei controlli, apparivano nervosi ed inquieti, reiterando la richiesta di doversi allontanare e far rientro a Roma, in via Salaria presso il campo rom in cui dimoravano. In relazione alle circostanze di tempo e luogo, si riteneva opportuno procedere a perquisizioni per scongiurare il possesso di armi. L’atto, negativo per le armi, consentiva tuttavia agenti di trovare due buste con 74 prodotti cosmetici prelevati presso un negozio jesino, senza alcuno scontrino. Sospettando la provenienza furtiva, i poliziotti hanno interpellato il titolare dell’esercizio commerciale che, effettivamente, riscontrava una serie di ammanchi dagli espositori per un valore complessivo di oltre mille euro. A seguito di individuazione fotografica, le due donne rumene sono state riconosciute per quelle che pochi minuti prima della chiamata degli agenti, erano entrate in quel negozio per poi uscirne, senza passare per le casse verosimilmente portando indosso la refurtiva. Ad attenderle, fuori, i due uomini a bordo dell’auto con la quale si erano allontanate celermente. Tutta la refurtiva, è stata restituita in sede di denuncia al titolare del negozio e le due donne, incensurate, tratte in arresto per furto aggravato in concorso, mentre i due uomini sono stati denunciati a piede libero.