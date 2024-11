Jesi, in vista della riapertura del ponte San Carlo nuovi asfalti e viabilità

Jesi (Ancona), 15 novembre 2024 - In vista della riapertura del ponte San Carlo, la Giunta Fiordelmondo ha approvato due importanti interventi in materia di viabilità a valle e a monte dello stesso, con l’obiettivo di “migliorare la sicurezza della rete stradale, sia per chi utilizza veicoli, sia per chi si muove in bicicletta o a piedi” spiegano dall’amministrazione. Ma si prevedono anche novità importanti dal punto di vista della viabilità, specie in via Marconi dove sarà inserito il senso unico alternato. Il primo interessa via Marconi e via del Verziere, strade che, a seguito dalla riapertura del ponte, torneranno ad essere intensamente trafficate: “l’intervento in questione è volto pertanto ad una riduzione della velocità veicolare. In particolare in via Marconi saranno realizzati due attraversamenti pedonali rialzati e soprattutto si darà corso alla risoluzione di una problematica che si trascinava da decenni, vale a dire mettere in sicurezza il passaggio pedonale nel sottopasso sotto la linea ferroviaria, attualmente di dimensioni estremamente ridotte. In questo caso, pertanto, si procederà, all’altezza del sottopasso stesso, al restringimento della carreggiata mediante l’allargamento del marciapiede, così da facilitare il passaggio dei pedoni e in particolare delle persone con disabilità”. “Una richiesta – spiegano ancora - che era stata più volte sollecitata da parte dei residenti e a cui aveva fatto seguito l’impegno dell’Amministrazione comunale nel corso di un recente incontro nel quartiere. In ragione di ciò sarà istituito in via sperimentale un senso unico alternato gestito da impianto semaforico provvisorio. In via del Verziere, ugualmente, saranno posizionati due dossi artificiali per la moderazione della velocità, con tanto di segnaletica. Il tutto per una spesa prevista di 40mila euro”. Riguarda invece interventi di manutenzione straordinaria alle strade del quartiere Minonna “il secondo provvedimento della Giunta che, considerati i dissesti presenti e il crescente aumento del traffico in entrata ed uscita dallo svincolo Jesi Centro della superstrada conseguente alla riapertura del ponte, ha approvato una spesa di 200mila euro per finanziare i lavori di sistemazione della rotatoria principale, il tratto di via Marconi tra la stessa rotatoria e l’allacciamento con il ponte San Carlo e alcuni tratti delle strade limitrofe del quartiere, oltre al ripristino di parte dei marciapiedi ammalorati nella zona”.