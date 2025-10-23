Amor di patria
CronacaJesi, incassano in serie gratta e vinci vincenti: erano rubati. Denunciati in due
23 ott 2025
SARA FERRERI
Cronaca
Jesi, incassano in serie gratta e vinci vincenti: erano rubati. Denunciati in due

I carabinieri sono arrivati a due ucraini, di 35 e 45 anni, uno risiede a Filottrano. I furti erano stati messi a segno in provincia di Gorizia

In azione i carabinieri della compagnia di Jesi

In azione i carabinieri della compagnia di Jesi

Jesi (Ancona), 23 ottobre 2025 - Gratta e vinci fortunati (ma rubati). Due denunce per ricettazione. I carabinieri dell’Aliquota Operativa della compagnia di Jesi, diretta dal Maggiore Elpidio Balsamo, hanno denunciato per ricettazione due cittadini ucraini (un 35enne già noto alle forze dell’ordine e residente a Filottrano e un 45enne incensurato, residente a Rieti). Nelle settimane scorse, i due si erano recati presso varie tabaccherie del centro cittadino, per riscuotere numerose vincite al gratta e vinci, con tagliandi acquistati altrove. Gli esercenti, insospettiti dalla frequenza con cui i due riuscivano ad ottenere i biglietti vincenti, hanno segnalato la circostanza ai militari dell’Arma che si sono messi sulle tracce dei fortunati avventori. La verifica dei numeri seriali dei biglietti consegnati dai due sospettati ha fatto emergere che gli stessi tagliandi costituivano parte della refurtiva di due distinti furti ai danni di altrettante ricevitorie dei Monfalcone (Gorizia), avvenuti il 12 e 13 settembre scorsi. Al momento l’indebito provento dei due denunciati ammonterebbe a 600 euro, ma sono in corso verifiche più estese per accertare l’eventuale spendita di biglietti altrettanto “fortunati” in altri esercizi del territorio.

© Riproduzione riservata