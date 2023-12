Investito mentre è in bici: muore sul colpo

Jesi (Ancona), 15 dicembre 2023 – Investito da un’auto mentre va in bici, in via Cartiere Vecchie, davanti al supermercato Lidl. Ha perso così la vita oggi, attorno alle 19,40 un 63enne jesino.

Il luogo dell'investimento

Secondo quanto è stato possibile ricostruire il ciclista era in sella alla sua bici lungo via Cartiere Vecchie, zona non così illuminata e già teatro di gravi incidenti e faceva rientro a casa quando, all’altezza dell’incrocio con via Padre Pellegrini una vettura lo ha colpito e nel rovinare a terra ha battuto fortemente la testa.

A dare l’allarme sarebbe stato lo stesso automobilista, sotto choc ma praticamente illeso. All’arrivo dei soccorsi, sul posto automedica e Croce Verde di Jesi, il 63enne jesino era esanime a terra in arresto cardiaco.

Inutile per lui ogni tentativo di soccorso. Sul posto i carabinieri del nucleo Radiomobile per ricostruire la dinamica e le responsabilità del tragico incidente.

Uno choc per l’intera comunità e tutti quei cittadini che rientrando dal lavoro o dagli acquisti natalizi hanno visto il telo bianco a terra. Un altro ciclista investito sulle nostre strade, nella zona commerciale poco distante dal centro cittadino.