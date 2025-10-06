Yoox, l'unione fa la forza

Yoox, l'unione fa la forza
Ancona
Jesi, la consulta per la pace lancia un incontro sul Guatemala e non la violenza
6 ott 2025
SARA FERRERI
Cronaca
Jesi, la consulta per la pace lancia un incontro sul Guatemala e non la violenza

Mercoledì alla sala Maggiore del Palazzo dei Convegni per l'iniziativa preparatoria della marcia della pace Perugia Assisi ci sarà Luisa Patzan, delegata all'Assemblea dell'Onu dei Popoli

La consulta partecipa alla marcia Perugia Assisi

La consulta partecipa alla marcia Perugia Assisi

Jesi (Ancona), 6 ottobre 2025 – Un incontro sul Guatemala per approfondire i temi della giustizia sociale e della non violenza. La Consulta per la Pace di Jesi, in collaborazione con l'Amministrazione comunale, l’assessora alla Partecipazione, Cittadinanza attiva, Politiche per la Pace Paola Lenti, l'associazione Sulla Strada e L'Università della Pace annuncia l'evento "Verso l'8ª Assemblea dell'Onu dei Popoli: Un'esperienza dal Guatemala - Il Riscatto dei Poveri", un momento di riflessione e testimonianza sulla pace e la solidarietà internazionale. L'iniziativa si terrà mercoledì alle 21,15 (ingresso libero) alla sala Maggiore del Palazzo dei Convegni a Jesi. L'evento, preparatorio della marcia della pace Perugi- Assisi "Imagine all the people - l'Onu dei popoli”, mira a promuovere il dialogo globale sui diritti dei popoli e il riscatto delle comunità emarginate, con un focus sull'esperienza guatemalteca. Il programma prevede i saluti del sindaco Lorenzo Fiordelmondo, del presidente della Consulta per la Pace El Mostafa Drissi e del rappresentante dell’associazione Sulla Strada, Carlo Sansonetti. Seguirà poi l’intervento di Luisa Patzan (Guatemala), delegata all'Assemblea dell'Onu dei Popoli e partecipante alla Marcia per la Pace Perugia-Assisi. Sarà poi la volta della testimonianza del consigliere comunale Giacomo Mosca sul "Campo della Pace" tenutosi a Perugia dal 28 al 31 agosto scorsi. “Questo incontro - spiega la Consulta per la Pace in una nota - rappresenta un'opportunità per la comunità di Jesi di approfondire temi di giustizia sociale e nonviolenza, collegandosi alle iniziative internazionali per la pace”. In questo contesto, la Consulta per la Pace di Jesi desidera esprimere profonda gratitudine e sollievo per la notizia che il nostro sindaco Lorenzo Fiordelmondo, in viaggio in Ucraina con il "Giubileo della-Speranza", insieme ai 110 attivisti italiani, di varie Associazioni ed Enti Locali, al seguito del Mean Movimento Europeo di Azione Nonviolenta, è rientrato dopo il grave attacco alla zona dove transitava il treno che li stava riportando in Polonia. “Lo stesso sindaco Fiordelmondo – spiegano i promotori dell’evento - ci racconterà dell'esperienza in Ucraina per promuovere la Pace. Aspettiamo quindi tutta la cittadinanza mercoledì 8 ottobre alla sala Maggiore del Palazzo dei Convegni”. Un’iniziativa per parlare di pace insieme alla comunità jesina e per confrontarsi su tematiche quantomai attuali.

