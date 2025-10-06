Jesi, la consulta per la pace lancia un incontro sul Guatemala e non la violenza

Jesi (Ancona), 6 ottobre 2025 – Un incontro sul Guatemala per approfondire i temi della giustizia sociale e della non violenza. La Consulta per la Pace di Jesi, in collaborazione con l'Amministrazione comunale, l’assessora alla Partecipazione, Cittadinanza attiva, Politiche per la Pace Paola Lenti, l'associazione Sulla Strada e L'Università della Pace annuncia l'evento "Verso l'8ª Assemblea dell'Onu dei Popoli: Un'esperienza dal Guatemala - Il Riscatto dei Poveri", un momento di riflessione e testimonianza sulla pace e la solidarietà internazionale. L'iniziativa si terrà mercoledì alle 21,15 (ingresso libero) alla sala Maggiore del Palazzo dei Convegni a Jesi. L'evento, preparatorio della marcia della pace Perugi- Assisi "Imagine all the people - l'Onu dei popoli”, mira a promuovere il dialogo globale sui diritti dei popoli e il riscatto delle comunità emarginate, con un focus sull'esperienza guatemalteca. Il programma prevede i saluti del sindaco Lorenzo Fiordelmondo, del presidente della Consulta per la Pace El Mostafa Drissi e del rappresentante dell’associazione Sulla Strada, Carlo Sansonetti. Seguirà poi l’intervento di Luisa Patzan (Guatemala), delegata all'Assemblea dell'Onu dei Popoli e partecipante alla Marcia per la Pace Perugia-Assisi. Sarà poi la volta della testimonianza del consigliere comunale Giacomo Mosca sul "Campo della Pace" tenutosi a Perugia dal 28 al 31 agosto scorsi. “Questo incontro - spiega la Consulta per la Pace in una nota - rappresenta un'opportunità per la comunità di Jesi di approfondire temi di giustizia sociale e nonviolenza, collegandosi alle iniziative internazionali per la pace”. In questo contesto, la Consulta per la Pace di Jesi desidera esprimere profonda gratitudine e sollievo per la notizia che il nostro sindaco Lorenzo Fiordelmondo, in viaggio in Ucraina con il "Giubileo della-Speranza", insieme ai 110 attivisti italiani, di varie Associazioni ed Enti Locali, al seguito del Mean Movimento Europeo di Azione Nonviolenta, è rientrato dopo il grave attacco alla zona dove transitava il treno che li stava riportando in Polonia. “Lo stesso sindaco Fiordelmondo – spiegano i promotori dell’evento - ci racconterà dell'esperienza in Ucraina per promuovere la Pace. Aspettiamo quindi tutta la cittadinanza mercoledì 8 ottobre alla sala Maggiore del Palazzo dei Convegni”. Un’iniziativa per parlare di pace insieme alla comunità jesina e per confrontarsi su tematiche quantomai attuali.