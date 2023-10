Jesi, la legionella entra nel collegio Pergolesi: due le vittime. Il sindaco lo chiude

Jesi (Ancona), 19 ottobre 2023 – Allarme legionella, il batterio è entrato nel collegio Pergolesi, residenza per anziani: due i decessi registrati negli ultimi giorni, decessi che, dopo gli accertamenti dell’Ast sarebbero stati attribuiti al batterio. Il sindaco Lorenzo Fiordelmondo ieri ha disposto, con ordinanza, la chiusura della struttura per anziani. Il primo cittadino ordina, come si legge nel documento “di sospendere a far data dalla notifica della presente ordinanza l’attività della struttura di Casa di Riposo e Residenza Protetta collegio Pergolesi al fine di minimizzare il rischio legionellosi” e “di procedere al ricollocamento degli ospiti (sono 67, ndr) della struttura in questione in una o più strutture idonee ovvero nel nucleo familiare di appartenenza, in funzione delle esigenze specifiche dei singoli degenti”. Inoltre il sindaco ordina “entro tre giorni dalla ricezione dell’ordinanza nelle more della ricollocazione degli ospiti, di non utilizzare l’impianto idrico sanitario della struttura ad esclusione degli scarichi dei water e di vietare l’uso delle camere interessate dalla concentrazione di legionella Pneumophila degli ultimi due casi notificati, così come da verbale Ast”. L’ordinanza infine impone di “attuare tutti gli adempimenti tecnici necessari nonché le relative misure di controllo al fine di minimizzare il rischio legionellosi nella struttura”. Ieri i familiari sono stati informati e hanno cercato di organizzarsi per portare via i loro anziani. Un’operazione non semplice specie per coloro che non hanno figli o familiari stretti nell’arco di pochi chilometri. Enrico Carrescia, il direttore della struttura, gestita dalla Congregazione dei Fratelli di Nostra Signora della Misericordia ha convocato i familiari per oggi. La scoperta del batterio al Collegio Pergolesi risalirebbe ad alcuni giorni fa. Il batterio legionella, nemico infido degli impianti idrici e dell’aria di ospedali, strutture ricettive e centri termali, è un pericolo nelle case di riposo per anziani. Di Legionella si muore, e i soggetti considerati più ad alto rischio di contrarre la Legionellosi con esiti fatali sono soprattutto gli anziani. La struttura vicina alla chiesa di San Marco tra l’altro non naviga in buone acque per via dei conti in difficoltà dopo il Covid e il caro bollette: a marzo i gestori e gli stessi familiari di una ventina di anziani allora presenti al collegio si erano rivolti alla Regione affinchè aumentasse i posti letto convenzionati. Sara Ferreri