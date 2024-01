Andreea, la mamma rifiuta l’ipotesi suicidio: "Chi ha spento il tuo sorriso deve pagare. Voglio la verità"

Jesi (Ancona), 25 gennaio 2024 – Continua a chiedere giustizia la mamma di Andreea Rabciuc ora che le speranze sono crollate trasformandosi in inconsolabile dolore. Mamma Georgeta rifiuta l’ipotesi del suicidio ed è convinta che sua figlia le sia stata portata via con violenza fino al tragico epilogo.

Il blitz dello youtuber nel casale

“Per quasi due lunghissimi anni – scrive su Facebook Georgeta Cruceanu - ti ho cercata e sono riuscita ad andare avanti con la speranza, l'unica cosa a cui mi potevo aggrappare. Poi una telefonata (che le annunciava il ritrovamento dei resti della povera ragazza, ndr) me l’ha spazzata via”.

Andreea Rabciuc con mamma Georgeta

“Il dolore della tua assenza é devastante, nel silenzio delle mura il mio cuore ferito piange dentro la tua stanza guardando le tue foto – continua il post -. Mi manchi amore mio. Mi hai lasciata sola non per la tua volontà per un destino non capito, non accettato, non voluto. Come era bello averti vicino, sfiorare il tuo viso da bambina con occhi innocenti, quelli in grado di guardarti dentro fino in fondo all'anima. Ora sconsolata dalla realtà vorrei volare fino a te, dirti che ti amo amore mio, chiederti perdono se sono ancora qua mio malgrado. Vorrei avere le tue ali d'angelo per prendere il volo e arrivare a te, abbracciarti e non lasciarti più. So che un giorno succederà per ora sei felice in compagnia dei tuoi nonni che ti amavano tantissimo. Ti amo amore di mamma – conclude il messaggio carico di dolore -. Chi ha spento il tuo sorriso deve pagare. Voglio che la verità venga a galla e giustizia sia fatta. Voglio giustizia per la mia bambina".