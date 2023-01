Jesi, la piena ha spazzato via la strada: oasi Wwf inaccessibile

La strada è off limits alle auto

Jesi (Ancona), 24 gennaio – La forza della piena dell’Esino ha trascinato via parte della strada di accesso all’oasi Wwf Ripa Bianca e strappato via nell’alveo il collettore fognario dei piazzali della zona industriale. La forza erosiva dell’acqua tra domenica notte e ieri mattina ha danneggiato irreversibilmente la strada di accesso alla riserva naturalistica, strada realizzata non più di un paio d’anni fa perché la ‘vecchia’ era stata, anch’essa, mangiata dal fiume che in questo tratto sta deviando verso sinistra (dove si trova l’accesso alla riserva). L’oasi naturalistica avrebbe dovuto riaprire ai visitatori nei primi giorni di febbraio ma la piena ha complicato tutto: ora servono interventi rapidi di messa in sicurezza per il ripristino della strada.

Per quest’area c’è un progetto di ricostruzione degli argini e rinaturalizzazione che attende di essere realizzato da oltre anni, progetto che rischia di non essere più efficace viste le modifiche dei luoghi che le piene hanno causato. “Purtroppo ieri mattina – spiega il direttore della riserva Ripa Bianca David Belfiori -. quando sono arrivato in riserva ho trovato questo: parte della strada realizzata no più di un paio di anni fa è stata erosa dalla piena di lunedì mattina. Abbiamo dovuto interdire l’accesso perché sarebbe pericoloso transitare con le auto e i mezzi. L’accesso pedonale è ancora garantito ma per porter riaprire abbiamo bisogno quantomeno di realizzare una strada più lontana dal fiume. È opportuno mettere in campo il prima possibile il progetto per la salvaguardarla dall’erosione già finanziato e pronto a partire cosicchè si evitino ulteriori danni. L’iter autorizzativo è terminato la scorsa settimana – spiega Belfiori – e ora spetta al consorzio di Bonifica affidare i lavori”. Pronti ci sono 588 mila euro per sistemare la sponda del fiume Esino e salvaguardarla dall’erosione all’altezza della Riserva di Ripa Bianca. La giunta Bacci ha approvato il progetto esecutivo, redatto dai tecnici Paolo Bianchi e Andrea Dignani e ora è l’assessore Alessandro Tesei a seguire il progetto. Dovrà essere sistemata una scogliera e spostata la ghiaia sulla sponda sinistra così da deviare il corso del fiume in questo tratto. Ma si tratta di una corsa contro il tempo perché i lavori vanno realizzati prima della nidificazione delle specie che abitano la riserva, dunque prima di aprile. Sulle nuove pareti saranno sistemati dei nidi artificiali per gruccioni e martin pescatori. Nel frattempo si cercherà di riaprire comunque la riserva per il primo finesettimana di febbraio cercando di realizzare una vi di accesso anche temporanea per i mezzi di soccorso.