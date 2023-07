Jesi, Lavori in Arrivo per Strada e Parcheggio all'Oasi WWF Ripa Bianca

L’Oasi Wwf Ripa Bianca attende ancora i lavori per il rifacimento della strada mangiata dalla piena del fiume e la realizzazione di un’area per il parcheggio delle auto all’ex calcestruzzi. L’iter burocratico per arrivare alla realizzazione della strada è stato piuttosto lungo ma ora dovrebbe essere tutto pronto per partire. "Ci son state alcune difficoltà burocratiche – spiega l’assessore all’Ambiente, Alessandro Tesei – ma a questo punto dovremmo esserci e l’intervento per la strada e il parcheggio dovrebbe partire. Anche quello sulle sponde a cura del consorzio di bonifica dovrebbe partire in tempi piuttosto rapidi". Il Comune ha acquistato una porzione di terreno (quella dove si trovavano i cavalli). Si tratta di una soluzione provvisoria in attesa dell’esecuzione dei lavori di risanamento della sponda sinistra dell’Esino, un progetto da 500mila euro. Sono previste scogliere e opere di ingegneria naturalistica per ricreare l’ambiente ideale per gruccioni e martin pescatore. Lavori che probabilmente partiranno in autunno dopo il periodo di nidificazione.