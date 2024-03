Jesi, merce scaduta da tre anni: 10mila euro di sanzioni a un mini market

Jesin (Ancona), 6 mazo 2024Jesi.- Merce scaduta da tre anni, prodotti stranieri privi di etichettatura in italiano e insegna abusiva: sequestri e sanzioni per 10mila euro ad un mini market di via San Giuseppe. Dal controllo dei poliziotti è emersa la mancanza del cartello di divieto di fumo, la presenza di prodotti alimentari e bevande esposti senza alcuna indicazione del prezzo, merce scaduta nel 2021 e prodotti stranieri privi di etichettatura in italiano. Rilevato anche il mancato rispetto dell’orario esposto, la mancata autorizzazione dell’insegna e del distributore di bevande. I poliziotti hanno proceduto per sei illeciti e 10mila euro di sanzioni amministrative. E’ il risultato dei controlli straordinari messi in campo dal commissariato sotto la regia del dirigente Paolo Arena: 88 le persone e 35 i veicoli controllati. Ma non è tutto perchè uno jesino 46enne era nella sua auto posteggiata in via Ancona , quando è stato sorpreso con un bicchiere in plastica con un pezzo di stupefacente color avorio: 0.36 grammi di eroina. I poliziotti gli hanno ritirato immediatamente la patente di guida e lo hanno segnalato per uso personale.