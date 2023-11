Jesi, molesta la moglie del proprietario di casa: inquilina ultrasettantenne denunciata

Jesi (Ancona), 10 novembre 2023 – Il suo proprietario di casa sta per separarsi e potrebbe rescindere il contratto di affitto per andarci ad abitare, l’inquilina inizia a molestare la moglie e la suocera di lui per evitare la rottura. Tutto si è concluso però con la denuncia dell’inquilina, una ultrasettantenne jesina. Ieri al termine dell’attività investigativa, il personale di polizia giudiziaria del commissariato di Jesi ha denunciato a piede libero l’anziana per il reato di molestie telefoniche. Tutto è iniziato a fine ottobre quando la pensionata jesina ha iniziato a inviare continui messaggi tramite Whatsapp alla vittima, sua vicina di casa, intromettendosi nella vicenda privata di separazione legale dal marito. La avvertiva dicendole che tale separazione avrebbe portato la giovane donna sul lastrico. Stesso atteggiamento manteneva nei confronti della madre della vittima, contattata telefonicamente per stigmatizzare la condotta della figlia. Dagli accertamenti investigativi espletati dal commissariato jesino è emerso poi che il movente di tali molestie telefoniche, era riconducibile a un tornaconto personale della pensionata. L’appartamento infatti in cui lei viveva, le era stato dato in locazione dal marito della donna più giovane. La separazione in corso tra quell’uomo e la moglie, le aveva fatto ipotizzare l’imminente rescissione del contratto di locazione dell’immobile dove l’uomo sarebbe andato, giocoforza, ad abitare. Pertanto, la ultrasettantenne è stata denunciata in stato di libertà all’autorità giudiziaria competente per molestie telefoniche.