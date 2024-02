Jesi, mostra le parti intime ad una donna al parco del Ventaglio: 22enne denunciato

Jesi (Ancona), 5 febbraio 2024 – Vede una donna al parco e si spoglia mostrandole le parti intime: scatta l’allarme e il giovane, 22enne viene beccato e denunciato dai carabinieri. E’ accaduto domenica mattina al parco del Ventaglio. Nel corso del fine settimana i carabinieri della compagnia di Jesi hanno ulteriormente intensificato i controlli, sia al fine di contrastare reati in materia di sostanze stupefacenti e di natura predatoria che al fine di prevenire e contrastare il fenomeno dell’incidentalità stradale correlata a condotte di guida condizionate dall’abuso di alcolici e sostanze stupefacenti. Il bilancio è di due persone denunciate in stato di libertà e di una segnalata per la detenzione di sostanze stupefacenti per uso personale. Le attività sono state svolte dai carabinieri dell’Aliquota Radiomobile. In particolare, alle 4 di ieri, un quarantenne non si è fermato all’alt dei carabinieri, questi ultimi impegnati nell’esecuzione di un posto di controllo lungo via Sant’Ubaldo, nella zona industriale di Monsano. Raggiunto e bloccato al termine di un breve inseguimento, il conducente della vettura, visti i sintomi presentati, è stato invitato dai militari a sottoporsi ad accertamento finalizzato a riscontrare l’eventuale stato di alterazione derivante dall’abuso di alcolici. A seguito di rifiuto, questi è stato denunciato in stato di libertà. I militari hanno contestualmente proceduto al ritiro della patente di guida, al sequestro amministrativo del mezzo ed alla contestazione della violazione amministrativa per l’inottemperanza all’ordine di fermarsi imposto dai carabinieri. Nel tardo pomeriggio di sabato, una 50enne è stata trovata in possesso di due dosi, rispettivamente di cocaina e hashish. I carabinieri l’hanno segnalata al prefetto di Ancona per detenzione di stupefacenti per uso personale. Nel corso della mattinata di ieri poi gli atti osceni al parco terminati con la denuncia a piede libero di un 22enne per atti osceni. Alla centrale operativa della compagnia di Jesi era arrivata la segnalazione della presenza di un soggetto all’interno del parco del Ventaglio di Jesi il quale aveva mostrato le parti intime ad una donna. Ai militari intervenuti è stata fornita la descrizione di quest’ultimo – preziosa, in tal senso, la collaborazione offerta dai presenti – che è stato, quindi, individuato poco distante ed identificato. I controlli della compagnia carabinieri proseguiranno anche nei prossimi giorni in chiave preventiva di ogni reato.