"Jesi Music Festival", via alla stagione

Al via "Jesi Music Festival Musica sotto le stelle". La stagione musicale dello chalet dei giardini pubblici lo sBARello con il patrocinio del Comune. Da venerdì fino alla fine dell’estate musica live ai giardini di viale Cavallotti. A inaugurare il Festival The Paccasassi con un live a tutto rock anni ’60 e ’70. Venerdì dalle 18 aperitivo in musica poi cena su prenotazione al 3334939687. Dalle 21.30 The Paccasassi live. La band ha un repertorio di classici rock anni 6070, con punti fermi di riferimento come Beatles, Rolling Stones, The Doors e Janis Joplin. "Con orgoglio – spiega Matteo Montesi – anche l’estate 2023 sarà all’insegna della musica live con protagoniste le band marchigiane. Il cartellone è ricco di proposte che saranno svelate lungo tutto il corso dell’estate. Giugno inaugura la stagione con tre appuntamenti in cui il rock non mancherà. La scelta è ricaduta sui talenti marchigiani".