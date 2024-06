Jesi, Nazzareno Santoni investito davanti alla Caritas lotta per la vita a Torrette

Jesi (Ancona) 19 giugno 2024 – E’ ricoverato in gravissime condizioni all’ospedale regionale di Torrette l’ex primario della Chirurgia Nazzareno Santoni. In pensione da tempo e anche volontario alla Croce Rossa, ieri mattina ha deciso di andare alla Caritas per informarsi su come poter dare una mano e fare il volontario nell’ambulatorio solidale. Santoni dopo aver parlato con i responsabili è uscito al cancello e ha attraversato viale papa Giovanni XXIII ma è stato investito da un’auto: Nazzareno Santoni, 89enne ex primario della Chirurgia dell’ospedale civile versa in gravissime condizioni. E’ accaduto poco dopo le 10 lungo viale papa Giovanni XXIII all’altezza della sede della Caritas jesina. L’anziano medico, sbalzato di diversi metri in avanti dopo l’urto con la parte anteriore destra della vettura, aveva un profondo taglio alla testa e ha perso parecchio sangue, è stato soccorso dall’automedica e da un’ambulanza della Croce Verde di Jesi che lo ha trasportato nell’area verde di via Lotto, nel giardino del seminario diocesano, dove è atterrato Icaro. lllesa ma sotto choc l’83enne jesina che alla guida della sua Hyundai Jazz saliva il Viale. Il medico, molto noto e attivo in città (è stato anche presidente del club Nova Aesis), è stato trasportato in codice rosso all’ospedale regionale di Torrette dove ora sta lottando per la vita. I medici si sono riservati la prognosi. Sono in tanti a pregare per lui in queste ore. Sara Ferreri