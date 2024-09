Jesi, nei guai per i raduni musicali si vendica con recensioni negative contro agriturist

Jesi (Ancona), 18 settembre 2024 - Dopo aver subito querele per disturbo al riposo delle persone causato dai suoi raduni musicali sulle colline della Vallesina, inizia a diffamare la vittima: denunciato 52enne jesino con precedenti di polizia. Nella giornata di ieri, al termine dell’attività investigativa, personale di polizia giudiziaria del commissariato ha denunciato l’uomo per diffamazione a mezzo internet. Mercoledì scorso la titolare di un agriturismo si è rivolta al commissariato di Jesi, diretto dal vicequestore Paolo Arena, per denunciare che nel controllare le recensioni presenti sul portale Tripadvisor, relative alla sua attività commerciale, ve n’era una particolarmente negativa che diceva testualmente: “Cibo a dir poco pessimo, sporco e cattivo odore dappertutto, personale scortese, conto salatissimo, sconsigliato a tutti”. Nella stessa data, riceveva un’email collegata all’account business della sua società, nella quale veniva messa a conoscenza di un’altra recensione che riportava le seguenti parole “Very bed …pessimo”. Tali recensioni, erano state fatte da un soggetto noto alle forze dell’ordine, ma prive di fondamento perché mai stato ospite della struttura ricettiva. La vicenda, ha origini più remote: ovvero nelle querele sporte dalla vittima nei confronti dell’indagato a causa del disturbo al riposo delle persone provocato dai continui raduni di musica elettronica organizzati dall’uomo in aperta collina, a pagamento, con somministrazione bevande, ad altissimo volume, in violazione delle normative, della diffida di pubblica sicurezza del commissariato e in assenza di qualsiasi autorizzazione. Tali eventi avevano portato all’esecuzione di una perquisizione delegata dall’autorità giudiziaria con sequestro delle apparecchiature riproduttive della musica. Ma anche ad alcune denunce a carico dello stesso e alla sottoposizione all’avviso orale del questore Cesare Capocasa, Pertanto, convocato in ufficio, il 52enne jesino è stato di nuovo denunciato in stato di libertà per il reato di diffamazione. In questa circostanza, non pago delle denunce ricevute, ha promesso ‘centinaia di recensioni negative’ sull’attività ricettiva della vittima. “Il comportamento dell’indagato – spiegano dal commissariato - lascia trasparire una volontà persecutoria finalizzata ad avere campo libero nell’esecuzione dei raduni musicali. Il tutto è stato posto al vaglio dell’autorità giudiziaria”. I controlli proseguiranno incessanti.