Jesi, non accetta la fine della storia e la minaccia con una pistola: arrestato

Jesi (Ancona), 4 settembre 2024 – Non accetta la fine della loro storia d’amore: minaccia di morte la ex compagna con una pistola: lei chiede aiuto, i carabinieri della compagnia di Jesi arrestano un 51enne. Il gip convalida l’arresto e gli applica la custodia cautelare in carcere. E’ successo nel pomeriggio di sabato scorso, in Vallesina quando la donna ha dato l’allarme e chiedeva aiuto al “112”: ‘Correte… tremo di paura… il mio ex compagno mi ha minacciato con una pistola’. Immediato l’intervento di una pattuglia della stazione carabinieri di Chiaravalle, che era proprio in zona, e ha probabilmente evitato che la situazione potesse degenerare. Sul posto i militari hanno ricostruito la vicenda: i fatti erano avvenuti pochi istanti prima all’interno della macchina dell’uomo, dopo che lui era riuscito a convincere la ex compagna a darsi appuntamento e a trascorrere qualche ora insieme andando a pranzo in un ristorante della zona. Ma al rientro, quando lei pensava soltanto di riprendere la propria auto e salutare l’ex compagno, questo ha tirato fuori una pistola e l’ha minacciata pesantemente. La donna è riuscita fortunatamente ad abbassare la tensione e ha convinto l’uomo a lasciare il posto isolato per andare in uno luogo frequentato e recarsi in un bar a bere qualcosa e, quindi, a continuare a stare con lui. Qui, incontrando altre persone, è riuscita a chiedere aiuto ad alcuni frequentatori del locale dicendo appunto di avvisare il suo attuale compagno per chiamare il 112. Non appena ricevuta la segnalazione, i militari giunti immediatamente sul posto, hanno trovato l’uomo che in macchina aveva effettivamente una pistola clandestina con il relativo munizionamento. Con il successivo intervento del personale del nucleo operativo e Radiomobile della compagnia Carabinieri di Jesi e della stazione di Castelplanio, si è proceduto alla perquisizione in casa la quale ha permesso di trovare anche una serra ben attrezzata, dove l’uomo aveva una florida coltivazione in atto di diverse piante di marijuana, con tutto il materiale necessario. Scattato così l’arresto l’uomo è stato portato alla casa circondariale di Montacuto, con l’accusa di porto e detenzione di un’arma clandestina, porto e detenzione illecita di munizioni, minaccia grave e coltivazione illecita di sostanze stupefacenti. All’udienza di convalida tenutasi nella mattinata odierna, il gip ha convalidato l’arresto e applicato allo stesso la misura cautelare della custodia in carcere.