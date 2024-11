Jesi, "nuovi parcheggi al vecchio ospedale pronti per marzo"

Jesi (Ancona), 27 novembre 2024 - Nuovi parcheggi nell’area dell’ex ospedale oggi chiusa nel cantiere della demolizione, dopo anni di attesa qualcosa si muove ma non si potrà sostare prima del prossimo marzo. “La Giunta comunale, nella sua ultima seduta, dopo aver ricevuto il nulla osta dall’Azienda sanitaria – spiegano da piazza Indipendenza- ha approvato il relativo progetto esecutivo, dando mandato agli uffici di procedere celermente alla relativa gara d’appalto per un’assegnazione da effettuare entro l’anno. La durata dei lavori è stimata in un paio di mesi. L’area che ospiterà la nuova sosta - anche funzionale al distretto sanitario all’ex dispensario (trasferitosi a inizio ottobre scorso, ndr) - è quella prospiciente viale della Vittoria, ad oggi considerata l’unica disponibile sotto il profilo tecnico per ricavare un parcheggio, stante le criticità presenti nelle altre aree limitrofe” L’intervento è finanziato con 60mila euro, ricavati grazie all’assestamento di bilancio dello scorso luglio dove sono state rese disponibili le risorse - per circa un milione di euro - derivante dall’avanzo di amministrazione, in particolare da proventi per parcheggi e dalle sanzioni al Codice della Strada. “Da luglio ad oggi – spiegano ancora dall’amministrazione comunale - si sono dunque succeduti sopralluoghi, incontri con l’Azienda sanitaria (Ast) e approfondimenti tecnici (tenuto conto che si è sempre all’interno di un cantiere) per arrivare alla progettazione che prevede un’area di ingresso, gli stalli dei parcheggi disposti su due file, ed un’area di uscita. Il tutto ovviamente con ripristini del manto stradale laddove usurato, segnaletica orizzontale e verticale, spostamento della recinzione per delimitare il parcheggio dall’area del cantiere e una implementazione dei punti luce. L’intervento rientra nel protocollo d’intesa stipulato tra Comune di Jesi e Azienda sanitaria lo scorso anno con il quale sono stati disciplinati i reciproci impegni in ordine ad un ottimale impiego degli immobili e delle aree immobiliari di rispettiva proprietà per una coordinata programmazione di interventi di pubblico interesse. Ovviamente questo primo intervento – concludono dalla giunta Fiordelmondo - è nell’attesa che l’Ast, sempre d’intesa con il Comune, proceda a dar vita al piano di recupero complessivo che dovrà prevedere una nuova vita per quest’area assolutamente strategica della città rispetto alla quale l’attenzione dell’Amministrazione comunale resta prioritaria”.