JESI, Nuovo accordo per interventi su segnaletica stradale

"Gli interventi alla segnaletica stradale orizzontale (in particolare le strisce pedonali) e verticale (cartellonistica in genere, ma anche cordoli, dossi e quant’altro utile alla sicurezza) saranno più puntuali grazie al nuovo accordo quadro con un unico operatore". Così la giunta Fiordelmondo annunciando di aver utilizzato uno "strumento tecnico per rendere più tempestiva e flessibile l’attività a cui è indirizzato". La giunta ha anche individuato in 100mila euro le "risorse a disposizione per far fronte allo stato di ammaloramento della segnaletica in molte strade". "L’accordo quadro – spiegano ancora - consente di individuare preventivamente un operatore a cui rivolgersi per l’intera durata dell’accordo stesso, con risparmio di tempo. Questo permette la manutenzione della segnaletica stradale in maniera uniforme, continuativa e programmata con un migliore livello qualitativo". Dei 100mila euro un 20% sarà destinato alla sostituzione o all’integrazione della segnaletica verticale, di tutte le categorie previste, il 60% per il ripasso o il nuovo rifacimento della segnaletica orizzontale, un 10% per interventi di manutenzione minori su tombini, caditoie, fossi laterali e il restante 10 per sostituzione o integrazione della segnaletica complementare e fornitura di materiali. "Finalmente - commenta l’assessore Alessandro Tesei- abbiamo approvato un accordo che ci permette di intervenire in maniera sistematica ogni volta che gli uffici e l’amministrazione lo ritengono opportuno. Una novità assoluta"