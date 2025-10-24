Jesi, occupa un appartamento: preso dai carabinieri con la refurtiva

Jesi (Ancona), 24 ottobre 2025- Trovato in un appartamento del centro occupato abusivamente con la refurtiva. I carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della compagnia di Jesi nella giornata di ieri hanno denunciato, per violazione di domicilio aggravata e ricettazione, un 19enne nordafricano, senza fissa dimora e già gravato da precedenti di polizia. Durante il servizio perlustrativo, i militari hanno notato la forzatura del portone di ingresso di un’abitazione in via Spaldi, non abitata dal proprietario che risiede a Fano e che ha messo in vendita l’immobile di Jesi. Nel corso dell’ispezione dello stabile l’equipaggio si è imbattuto nello straniero, che aveva di fatto occupato l’abitazione all’interno della quale aveva anche creato un giaciglio per dormire. Alla vista dei carabinieri ha persino tentato in un primo momento di nascondersi, chiudendosi a chiave in una stanza al piano superiore. La perquisizione degli ambienti occupati dal 19enne ha permesso di trovare numerosi oggetti. Il giovane non ha saputo fornire indicazioni sulla loro provenienza. Si tratta di varie paia di occhiali, un tablet, telefoni cellulari, utensili e persino un orologio in oro. Nell’abitazione perquisita sono stati anche repertati 4 coltelli di grosse dimensioni e due radio walkie tolkie (probabilmente utilizzate per commettere furti in abitazione) anch’essi sottoposti a sequestro. Alcuni degli oggetti recuperati sono stati già riconosciuti dai legittimi proprietari (una 40enne e un 52enne di Jesi) come provento di furti sulle loro autovetture parcheggiate in strada, avvenuti in città il 29 settembre e il 22 ottobre scorsi. Altro materiale sequestrato è tutt’ora al vaglio dei carabinieri, che stanno scandagliando analoghe recenti denunce di furto per risalire all’identità dei proprietari degli oggetti.