Jesi, "OperaDinner" per conoscere il nuovo titolo della stagione

Venerdì 15 e domenica 17 dicembre la 56esima stagione lirica del Teatro Pergolesi di Jesi proporrà ‘La rondine di Giacomo Puccini, originariamente concepita come operetta, ma che l’autore volle trasformare in un’opera vera e propria. Anche in questa occasione, come per i precedenti titoli del cartellone, è in programma l’iniziativa ‘OperaDinner’, ospitata nella Sala del Lampadario del Circolo Cittadino. E’ un insolito invito a cena: il libretto dell’opera diventa un originale atto performativo in prosa grazie al quale gli spettatori-commensali possono conoscere trame e personaggi del titolo che andrà in scena. Questa sera (ore 20) l’appuntamento è con ‘A cena con Magda De Civry’, approfondimento tra teatro e buon cibo intorno all’opera ‘La Rondine’. Il costo della performance accompagnata dalla cena al tavolo è di 25 euro. Per informazioni e biglietti: 0731 206888 e biglietteria@fpsjesi.com.