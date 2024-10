Jesi, ora ci siamo: lunedì apre la nuova sede del distretto sanitario di via Veneto

Jesi (Ancona), 3 ottobre 2024 . Dopo alcuni rinvii ora ci siamo davvero: l’Ast Ancona comunica che da lunedì sarà aperta la nuova sede del distretto sanitario di Jesi in via Veneto 7 (ex San Francesco). Ecco le modalità di accesso ai servizi riguardanti le attività sanitarie, il medico di Distretto e le attività amministrative: “I prelievi ematici – spiegano dall’Ast - si effettueranno su appuntamento dal lunedì al sabato dalle 7,45 alle 10. Le urgenze saranno garantite ad accesso diretto senza appuntamento entro le 72 ore. La consegna dei campioni biologici viene effettuata nello stesso orario dei prelievi ematici. Il ritiro referti sarà possibile dal lunedì al sabato dalle 10,30 alle ore 12 e giovedì anche il pomeriggio dalle 15 alle 17, effettuando il ritiro di persona oppure scaricando il documento dal sito aziendale con la password consegnata al momento del prelievo. Le prenotazioni si effettueranno dal lunedi al sabato orario 10,30 - 12,00 e giovedì il pomeriggio dalle 15 alle 17. La consegna del Sof (sangue occulto feci) dal lunedi al sabato dalle 10,30 alle 12 e giovedì dalle 15 alle 17. Le prenotazioni possono essere effettuate di persona negli orari indicati oppure via e mail: preljesivv.ast.an@sanita.marche.it inviando l’impegnativa del Medico di Medicina Generale e la preferenza della data di prelievo.