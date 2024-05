Jesi, ora serve la bella. Sconfitta amara a Piacenza

BAKERY

72

G. CONTRACTOR JESI

61

BAKERY : Criconia 5, Bertocco 2, Soviero 10, El Agbani 6, Mastroianni 14, Maglietti 14, Manenti 6, Molinari, Zanetti 4, Rasio 11. All. Giorgio Salvemini

GENERAL CONTRACTOR JESI: Varaschin 6, Malatesta ne, Carnevale, Bruno 9, Merletto 11, Nisi ne, Valentini 1, Rossi 8, Marulli 13, Tiberti 13, Casagrande,. All. Marcello Ghizzinardi

Parziali: 15-18, 39-35, 53-45

Ahia, la favola sta per finire? C’era una volta una squadra che difendeva come una assatanata, attaccava ragionando, tirava soprattutto con percentuali rasserenanti.

Adesso quella squadra - la General contractor – si sta trasformando in Mr Hyde, stenta in attacco, concede troppo in difesa, si perde insomma con estrema facilità nelle proprie fragilità.

Risultato, dopo gara 4 a Piacenza suona forte l’allarme rosso. E adesso è evidente che, come nel più classico dei gialli da risolvere (e tocca ora a coach Ghizzinardi mettere i panni del detective e trovare il "colpevole" di questa svolta negativa), le due sconfitte rimediate in Emilia assomigliano ai due indizi che fanno una prova: la General Contractor sembra aver esaurito gran parte delle risorse fisiche e mentali.

Basteranno tre giorni, settantadue ore non una di più, per recuperare una condizione accettabile?

I tifosi jesini se lo augurano, perché l’alternativa è lo spettro di una Caporetto, impensabile dopo le prime due gare dominate a Jesi.

La partita dei biancoblu a Piacenza è durata 15 minuti, i primi. E’ una squadra decisamente più concentrata e reattiva in difesa rispetto alla deficitaria, in tutti i sensi, gara 3 la General Contractor che approccia la partita.

La Bakery maramaldeggiante di 48 ore prima viene tenuta a 15 punti nel primo quarto. Grazie a una difesa attenta nonostante le ataviche pecche a rimbalzo, Jesi ritrova il tiro da tre, colpisce dall’arco due volte con Merletto, una con Marulli e Rossi. La risposta Bakery affidata alle incursioni di Maglietti pagano solo i minimi dividendi.

Vantaggio esterno (8-18 al 8’) la Bakery non ci sta, entra Bertocco, il giustiziere di gara tre (uno stellare 8/9 dall’arco) stavolta messo in condizione di non nuocere dalla difesa leoncella.

Peccato che a far male siano gli altri (Mastroianni e Maglietti): Piacenza recupera, Jesi trova una seconda poderosa accelerata nel secondo quarto. La cronaca del match? Finisce qui perché poi Piacenza annulla la resistenza jesina. Tutto da rifare per la General Contractor.

Mercoledì alle 20,30 al Palatriccoli c’è l’occasione per risorgere. Un’occasione da cogliere al volo.

Gianni Angelucci