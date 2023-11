Jesi, pensa di comprare una Play station usata ma era una truffa: 34enne denunciato

Jesi (Ancona), 29 novembre 2023 – Pensa di comprare una Playstation usata a un buon prezzo ma viene truffata. Ssi rivolge alla polizia che avvia le indagini e arriva al presunto responsabile: un 34enne napoletano che dovrà rispondere del reato di truffa. Tutto è iniziato nei giorni scorsi quando una donna di 22 anni ha visto sul portale Vinted un annuncio riguardante una Play Station 5 usata a 300 euro e ha pensato di comprarla. Contattato il venditore, tramite servizio di messaggistica del portale, la 22enne ha manifestato il proprio interesse all’acquisto della console da videogiochi. A quel punto ha ricevuto il numero telefonico del presunto venditore he ha subito chiamato per accordarsi sull’acquisto. I due hanno stabilito la dazione di un acconto di 150 euro mentre la restante somma sarebbe stata consegnata dalla giovane donna in contrassegno. La 22enne ha effettuato un vaglia veloce in favore del venditore. Poi si è messa in attesa della play station- Trascorsi alcuni giorni però non avendo ricevuto alcunché, ha contattato sul cellulare il venditore, purtroppo invano. Inoltre, si è accorta che l’uomo aveva rimosso dal sito Vinted il profilo dal quale aveva postato l’annuncio. Gli accertamenti espletati dagli agenti del commissariato, all’ufficio postale, hanno consentito di riscontrare che il vaglia era stato incassato nella filiale di Riccione da un uomo napoletano residente nello stesso Comune di Riccione il quale, all’atto dell’incasso, aveva esibito la patente di guida. Quest’ultima da verifiche espletate, non risultava oggetto di smarrimento o furto. Pertanto, l’uomo è stato denunciato a piede libero per il reato di truffa.