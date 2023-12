Jesi, pensa di ottenere un finanziamento di 620mila euro ma ne perde quasi 10mila

Jesi - Pensa di ottenere un finanziamento da 620mila euro ma ne perde quasi 10mila: i poliziotti avviano le indagini e arrivano ad un 50enne di Terni denunciandolo. A fine agosto la vittima, una jesina di 27 anni amministratrice unica di una società che si occupa di fibra ottica e manutenzione impianti elettrici ha sporto querela. Essendo interessata ad un finanziamento acquisite informazioni ha deciso di rivolgersi ad una società di Orvieto. A seguito di colloquio telefonico, il rappresentante della società, ha inviato una proposta di contratto di finanziamento per un importo di 620mila euro dietro pagamento di spese per l’apertura della pratica di 9.920 euro. Prestato il proprio assenso alla conclusione del contratto, la vittima ha effettuato un bonifico di 4mila euro dal proprio conto corrente personale in favore del rappresentante della società di finanziamento presso la findomestic banca Spa, seguito da un secondo bonifico di 5.270 euro. Trascorsi 60 giorni al termine dei quali i denuncianti avrebbero dovuto ottenere i soldi del finanziamento, la vittima ha contattato telefonicamente l’uomo il quale l’avvisava che non era possibile concederle la somma richiesta e che avrebbe pertanto, restituito i soldi già versati. A riscontro di ciò, inviava degli screen shot di versamenti di denaro fittizi in favore della vittima, versamenti in realtà mai arrivati. I tentativi di contatto telefonico, sono stati poi interrotti in quanto la vittima è stata bloccata. Gli accertamenti degli investigatori, hanno confermato che i versamenti erano confluiti nell’Iban intestato ad un uomo perugino con precedenti specifici in tema di truffa, ed anche l’utenza cellulare, usata per la definizione dello pseudo contratto di finanziamento, era intestata alla ditta facente capo allo stesso uomo il quale, al termine dell’indagine, è stato denunciato a piede libero.