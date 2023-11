Jesi, pessime condizioni igienico sanitarie: polizia e Ast chiudono bar e laboratorio

Jesi (Ancona), 3 novembre 2023 – Polvere sporco e gravi carenze igienico alimentari: chiuso dopo un blitz di poliziotti e personale Ast, un bar e l’adiacente laboratorio. Martedì scorso sono iniziati gli accertamenti conclusi giovedì da parte del personale di polizia del commissariato di Jesi, assieme a quello medico del dipartimento di prevenzione/servizio igiene alimenti di origine animale. Nel bar, con insegna abusiva, il titolare è risultato irreperibile per tutta la durata dei controlli, mentre era presente una dipendente, pur non essendo in grado di esibire sul momento alcuna documentazione attestante il regolare ingaggio. Il laboratorio cucina, attiguo all’esercizio di bar, all’atto del sopralluogo è stato trovato da poliziotti e sanitari in pessime condizioni. In particolare il forno grande non risultava collegato alla presa elettrica né era corredato di adeguata canna fumaria per il convogliamento dei fumi. La canna fumaria, peraltro, era posizionata sopra una scaffalatura. La cappa di aspirazione, non era collegata all’impianto elettrico né corredata da canna fumaria, filtri e motori di aspirazione. La sua superficie, era cosparsa di polveri che non erano state rimosse nel tempo. Il lavello, era privo di collegamento idrico quindi il laboratorio era sprovvisto di acqua calda e fredda. Il bar, era dotato di un unico bagno che da dichiarazione della dipendente era utilizzato per la clientela. Quanto, invece, al servizio igienico ed allo spogliatoio riservato al personale in servizio, era inesistente. Il locale laboratorio, come anche il retro bancone, si presentavano in pessime condizioni anche per la promiscuità di materiali vari non attinenti in alcun modo alle lavorazioni. Un impasto di farina, era adagiato su un pianale in acciaio accanto a strofinacci sporchi ed il pavimento cosparso di macchie e residui alimentari. Il personale adibito alla manipolazione e preparazione degli alimenti, non era munito di idonei indumenti. Dall’accertamento, emergevano diverse carenze relative alla sanificazione ordinaria e straordinaria. Il piano di autocontrollo (Haccp) risultava assente. Di qui la sospensione temporanea dell’attività con la chiusura immediata dell’esercizio, che perdurerà sino alla rimozione delle cause che l’hanno determinata mediante l’adozione di specifiche azioni correttive nei 30 giorni successivi. Per le gravi violazioni riscontrate, venivano formalizzate a carico del titolare sanzioni amministrative pecuniarie per un ammontare complessivo di 4mila euro.