Jesi, piange Francesco Bravi, medico dal cuore grande e presidente storico della Cri

Jesi (Ancona), 8 settembre 2025 - Addio a Francesco Bravi, medico dal cuore grande, storico presidente con cui la Croce Rossa di Jesi si è identificata per oltre 20 anni e che con tenacia e passione l'ha guidata amorevolmente, come fosse la sua famiglia. Bravi ha lavorato a lungo nella Broncopneumologia dell’ospedale Carlo Urbani, reparto di eccellenza a livello nazionale. Raggiunta l’età pensionabile Bravi si era dedicato anima e corpo al comitato locale della Croce Rossa. La tragica notizia della morte, a 79 anni di Bravi si è diffusa proprio in queste ore portandosi dietro una scia di tristezza e dolore. “Una persona dall’anima grandissima, al servizio della collettività senza risparmiarsi mai. Mancherà alla città” il pensiero di tanti. Durante la pandemia Bravi e la Cri hanno prestato importantissimi servizi a sostegno della collettività. A unirsi al cordoglio il sindaco Lorenzo Fiordelmondo: “È con profondo dolore che l'Amministrazione Comunale apprende della scomparsa di Francesco Bravi, storico presidente della Croce Rossa di Jesi. Ci uniamo al cordoglio della famiglia, della Croce Rossa di Jesi e di quanti lo hanno conosciuto e stimato. Ricorderemo il suo impegno instancabile e la sua dedizione disinteressata al servizio degli altri”.