Jesi piange il campione. Addio a Luigi Lenti, pioniere della scherma

È stato il primo jesino a vincere una medaglia d’oro a livello nazionale, a Roma nel 1966. Con grande cordoglio il Club Scherma Jesi annuncia la scomparsa di Luigi Lenti, avvenuta lo scorso 15 febbraio a Piacenza, a seguito di una grave malattia scoperta all’inizio di gennaio. La sua carriera, iniziata nelle pedane dei locali di via Pergolesi (prestati allora dal patronato Acli) e cresciuta sotto la guida di figure leggendarie come il Presidente Lamberto Magini e il Maestro Ezio Triccoli, ha segnato l’avvio di un’epoca d’oro per il club jesino nello scenario schermistico italiano.

Il presidente del Club Scherma Jesi Maurizio Dellabella e il consiglio direttivo tutto "desiderano esprimere le più sentite condoglianze alla famiglia di Luigi Lenti, ai suoi amici e a tutti coloro che lo hanno amato e stimato – spiega una nota – Luigi Lenti non è stato solo un pioniere del nostro Club e un grande campione, ma anche un esempio di autentica dedizione e passione per lo sport – ha dichiarato il presidente Dellabella – Con i suoi successi agonistici ha dato un forte contributo allo sviluppo della scherma a Jesi, facendo conoscere per la prima volta la nostra squadra a livello nazionale con il titolo conquistato a Roma nel 1966. Vogliamo ricordarlo anche per il legame profondo che ha sempre mantenuto con la sua città natale, nonostante si sia trasferito molto giovane al nord Italia con la famiglia".