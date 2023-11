Jesi piange Mario Duca, l’ex operaio benefattore dell’Avis

Si è spento a 94 anni Mario Duca, orticoltore ed ex dipendente della Manifattura Tabacchi divenuto particolarmente noto e apprezzato in città due anni fa per la sua decisione a favore della comunità.

"Diverse volte ho avuto bisogno di sangue che mi ha salvato la vita, così ho pensato di donare un’ingente somma di denaro per costringere l’Avis ad avere una nuova importante sede" aveva detto due anni fa Mario Duca che ha donato di donare quasi per intero la somma necessaria per acquistare l’ex Se.ba di via Guerri 5, società di servizi legata a Banca Marche, attiva fino al 2015. Oltre 900 metri quadrati su due piani più un ampio giardini intorno.

Nella nuova casa Avis all’ingresso, si trova il busto di Mario Duca, realizzato dopo l’importante donazione dallo scultore jesino Massimo Ippoliti. La camera ardente è stata allestita all’ospedale Carlo Urbani di Jesi. Oggi pomeriggio alle 14,30 nella parrocchia del Divino Amore sarà celebrato l’ultimo saluto al benefattore jesino.

Sa.fe.