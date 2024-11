Jesi, polizza assiucurativa fantasma: denunciata 52enne napoletana per truffa

Jesi (Ancona), 22 novembre 2024- Polizza fantasma: denunciata 52enne napoletana già nota. Nella giornata di ieri, al termine dell’attività investigativa, personale di polizia giudiziaria del commissariato ha chiuso le indagini e denunciato la donna per truffa aggravata. Il 25 ottobre scorso la vittima, un uomo di 58 anni si è rivolto al commissariato jesino raccontando che che dovendo effettuare la vendita della propria auto, aveva la necessità di attivare un’assicurazione a copertura del mezzo. Pertanto, navigando sul web, aveva trovato un’offerta vantaggiosa da parte di una compagnia. Contattato il numero servizio clienti indicato nel sito, ha spiegato all’interlocutore della sua esigenza di attivare una polizza a copertura del mezzo per la durata di un solo giorno. Il sedicente operatore assicurativo, rispondeva che il costo della polizza era di 50 euro e che avrebbe dovuto pagare a mezzo ricarica Postepay. Effettuata tale ricarica, la vittima ha ricevuto sulla sua mail dal sedicente operatore della compagnia, un contratto di assicurazione. Volendo sincerarsi della veridicità della polizza, si è recato in una sede locale ove faceva l’amara scoperta dell’inesistenza della polizza e che era stato, dunque, vittima di un raggiro. Accertamenti presso l’ufficio antiriciclaggio delle Poste italiane, hanno permesso ai poliziotti di appurare che la carta Postepay, nella quale era confluita la somma era intestata a una donna napoletana. Tale carta, era stata utilizzata anche nel settembre 2023 per farvi confluire somme di denaro compendio di altre truffe perpetrate dalla donna in danno di ignare vittime. Pertanto, inchiodata alle sue responsabilità dai gravi elementi indiziari a suo carico, raggiunta dalla polizia del posto, su delega del commissariato jesino, è stata denunciata in stato di libertà per truffa in concorso aggravata dall’essere il fatto commesso a distanza mediante l’utilizzo di strumenti telematici idonei ad ostacolare la propria identificazione. Il dirigente del commissariato jesino, vicequestore Paolo Arena, mette in guardia tutti i cittadini nel fare attenzione a concludere operazioni on line, verificando l’attendibilità di certi siti, anche quando si tratta di piccole operazioni perché molto spesso chi delinque riesce ad essere più convincente proprio con richieste esigue di denaro che , moltiplicate più volte in ambito nazionale in danno di più vittime, comportano ingenti guadagni.