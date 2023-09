Jesi, prevenire le malattie cardiovascolari: ecco gli incontri con la città

Jesi (Ancona), 28 settembre 2023 - Giornata mondiale per il cuore, l’associazione volontari Croce Verde Jesi Odv unitamente alla palestra Jesi Fitness club organizza un convegno aperto a tutta la popolazione per la sensibilizzazione delle malattie cardiovascolari. L’appuntamento è per domani alle 21,15 la sala della palestra di via Pio La Torre (zona Colle Paradiso) interverranno Chiara Ambrosi, medico, che parlerà della campagna di informazione e sensibilizzazione, Andrea Melon personal trainer che parlerà del tempo da dedicare all'attività fisica per ridurre l'insorgenza di malattie cardiovascolari e personale della Croce Verde di Jesi che dimostrerà l'utilizzo del defibrillatore Dae e relativo massaggio cardiaco. Si tratta di un evento gratuito e aperto a tutti. La seconda giornata, sabato dalle 9, sarà dedicata ai ragazzi della scuola superiore Iss Galilei con una campagna di sensibilizzazione per i più giovani. Saranno presenti i volontari della Croce Verde Jesi che parleranno della catena del soccorso, chiamata efficace al 112 e dimostreranno l'utilizzo del Dae e massaggio cardiaco. Andrea Melon invece parlerà dell'importanza dell'attività fisica ed ulteriori scoperte scientifiche. Sempre sabato, dalle 16 alle 20 lungo corso Matteotti – all’altezza del Santuario delle Grazie - la Croce Verde Jesi allestirà un punto informativo sulla prevenzione delle malattie cardiovascolari. In quest'occasione i volontari saranno a disposizione di chi vorrà misurarsi la pressione e di chi vorrà provare sui manichini messi a disposizione il Dae e il massaggio cardiaco