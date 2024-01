Jesi, primo stop dell’anno. Fatali le fasi finali di gara

1958

68

GENERAL C. JESI

63

1958: Mazzucchelli 8, Sebastianelli 2, Smajlagic 2, Lenti 15, Aromando 24; Perin, Pellicano 8, Zinato ne, Bocconcelli, Caversazio 9, Zampieri ne. All. Ciocca

GENERAL CONTRACTOR JESI: Merletto 11, Marulli 16, Rossi 6, Casagrande 8, Tiberti 14; Nisi ne, Valentini, Santiago Bruno 8, Carnevale, Varaschin. All. Ghizzinardi

Arbitri: Bortolotto di Castello di Godego (Tv) e Zanelli di Motta di Livenza (Tv)

Parziali: 16-22 27-40 48-48 68-63

Si interrompe nel palasport di Trivignano, parquet di casa del Mestre, la serie positiva della General Contractor, per la prima volta battuta in questo 2024: Mestre vince 68-63 trascinata da un grande Aromando, alla seconda partita con la sua nuova squadra ma già decisivo (24 punti, 12 rimbalzi, 35 in valutazione).

Dopo un primo quarto con Jesi avanti (16-22), Mestre sorpassa (24-22 al 13’) ma è ancora una volta l’impatto di Santiago Bruno dalla panchina a dare il primo scossone al match (25-32 al 16’ e soprattutto 27-40 al 19’). Una seconda parte di secondo quarto tutto di marca jesina permette il break che manda la General Contractor al riposo lungo con un margine di +13 (27-40). Ma è ancora lunga, e Mestre non ci sta a cedere davanti al proprio pubblico: Mazzuchelli riporta i veneti a due possessi (40-46 al 25’), poi Aromando, alla seconda partita in maglia mestrina dopo essere arrivato dal Faenza, firma il nuovo sorpasso locale al 29’ (48-46).

Si inizia l’ultimo periodo dalla parità a quota 48, dopo 10’ in cui Jesi ha faticato in attacco, segnando meno di un punto al minuto. L’equilibrio ritrovato non si schioda e a 5’ dalla fine è ancora parità: 55-55. La tripla di Aromando scuote il match a 2’ dal termine (62-59) costringendo coach Ghizzinardi alla sospensione: segna pure Sebastianelli e Mestre sale al +5, ma Tiberti a 1.30 dal termine riporta la General Contractor a un tiro di distanza (64-61).

Santiago Bruno, decisivo negli ultimi successi, sbaglia il tiro che può avvicinare ancor più Jesi che invece nell’ultimo minuto subisce il canestro di Caversazio (66-61). Jesi torna di nuovo a -3, ma non basta, finisce 68-63.

Andrea Pongetti