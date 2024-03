Jesi punta verso la vetta. Al PalaTriccoli c’è l’Ozzano

Col quarto posto rafforzato e sempre più vicino e la prima posizione distante appena quattro punti, la General Contractor Jesi torna domani alle ore 18 sul parquet del PalaTriccoli per affrontare nella ventisettesima giornata di serie B Nazionale l’Ozzano: l’obiettivo non può che essere proseguire nella lunga striscia vincente di successi, che hanno reso il quintetto di coach Marcello Ghizzinardi la squadra top di questo inizio di 2024, caratterizzato da una sola sconfitta, sul parquet di Mestre.

Il calendario potrebbe far pensare a un impegno agevole per Merletto e compagni, dopo tanti incontri contro le prime della classe: Ozzano infatti è in piena zona playout con 18 punti, la metà esatta di quelli conquistati da Jesi.

All’andata fu una partita dal punteggio basso e non certo spettacolare, che la General Contractor vinse per 63-50 ma come più volte coach Ghizzinardi ha ricordato è bene non sottovalutare nessuno in un torneo dal livello medio elevato e dove, tranne un Taranto che pare ormai rassegnato alla retrocessione, tutti hanno i rispettivi obiettivi ancora da centrare. Anche perché quello sceso sul parquet amico la scorsa settimana è sembrato un Ozzano decisamente in condizione: gli emiliani hanno vinto largamente contro Lumezzane (94-76) dopo aver fatto altrettanto la settimana precedente a Vicenza (92-78).

L’esperto Cortese, 22 punti contro Lumezzane, è il trascinatore dall’alto dei suoi 37 anni e dei suoi 14.9 punti di media a incontro, ben spalleggiato da un Lionel Abega in crescita spaventosa nel corso del torneo. La guardia del 2004, uno dei giovani più interessanti della categoria, sta segnando 13.9 punti di media in appena 25’ di gioco, me nell’ultimo match ha firmato 25 punti in 29 minuti chiudendo a 32 in valutazione.

Nell’Ozzano milita anche l’ex General Contractor Filippini, il lungo che aveva iniziato la stagione a Jesi venendo rilasciato dopo l’ingaggio di Tiberti, fin qui determinante: il pivot classe 1991 ha visto crescere il suo minutaggio in Emilia (28’) e le cifre per punti (12, col 59% da due) e rimbalzi (6.5) e sicuramente contro la sua ex squadra ci terrà particolarmente a ben figurare. Arbitrano Purrone di Mantova e De Ascentiis di Cremona.

Andrea Pongetti