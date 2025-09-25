Jesi, pusher arrestato dai carabinieri in pieno centro durante la fiera di San Settimio

Jesi (Ancona), 25 settembre 2025 – Controlli intensificati per la fiera di San Settimio che si chiude oggi: pusher arrestato e rilasciato poche ore dopo. I carabinieri di Jesi hanno inferto un altro colpo allo spaccio locale di sostanze stupefacenti. Ieri sera infatti i militari dell’Aliquota Radiomobile dell’Arma jesina hanno arrestato, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, un 30enne di dominicano, residente in centro e già noto alle forze dell’ordine. Intorno alle 20, una gazzella dell’Arma ha sorpreso l’uomo (che in passato era stato già segnalato quale assuntore di droghe) mentre era in strada, non distante dalla casa sua poco distante da corso Matteotti. I militari, considerato anche l’atteggiamento assunto dallo straniero, hanno deciso quindi di approfondire il suo controllo, trovandolo in possesso di uno spinello e di un involucro contenente un grammo di cocaina. Scattata la perquisizione domiciliare i militari hanno trovato e sequestrato altri 32 grammi di cocaina, alcune dosi di hashish e due bilancini di precisione con evidenti tracce di stupefacente . E’ scattato così l’arresto e la sottoposizione alla misura restrittiva in casa. Questa mattina, il Tribunale di Ancona ha convalidato l’arresto e disposto per il 30enne la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. La droga sequestrata è stata già inviata al laboratorio di analisi sostanze stupefacenti del comando provinciale di via della Montagnola, per approfondite indagini analitiche sulla qualità dello stupefacente.