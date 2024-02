Jesi, "Quel prodotto costava meno" e spintona il direttore del supermercato

Jesi (Ancona), 15 febbraio 2024 – Va alla cassa e si accorge di aver pagato pochi centesimi in più un prodotto, chiede il rimborso e al rifiuto se la prende con il direttore, strattonandolo. Sta per scoppiare il parapiglia ma una commessa se ne accorge e blocca il cliente, sessantenne jesino, allertando la polizia che denuncia l’uomo per il reato di percosse dovute a futili motivi. E’ accaduto mercoledì all’interno di un supermercato cittadino dove il 60enne si è recato per la spesa. Ritenendo di aver pagato un prodotto ad un prezzo maggiorato rispetto a quello indicato nella tabella dei prezzi esposta sulla scaffalatura, il cliente ha avuto un diverbio col direttore del supermercato, chiedendo il rimborso della somma pagata per errore e cioè pochi centesimi. Al rifiuto del direttore che sosteneva non ci fosse errore, l’uomo è entrato nel box informazioni strattonando il direttore. E’ stato fermato da una cassiera che si interponeva tra i due ed è stato poi denunciato.