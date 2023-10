Jesi, raffica di controlli interforze. sanzionati tre automobilisti

Jesi (Ancona), 9 ottobre 2023 - Nel corso del weekend, nella fascia oraria serale e notturna polizia carabinieri e polizia municipale, coordinati dal dirigente vice questore Paolo Arena, nell’alveo delle direttive del questore di Ancona Cesare Capocasa, d’intesa col Prefetto Darco Pellos, hanno attuato un servizio straordinario di controllo del territorio. Obiettivo: intensificare il rapporto di fiducia e simbiosi con la cittadinanza, e prevenire reati contro l’incolumità pubblica , di tipo predatorio e dello spaccio stupefacenti. Sono state 83 le persone indentificate, 75 i veicoli controllati e tre i sanzionati per guida senza cinture di sicurezza e mancanza di documenti di circolazione. Gli equipaggi impiegati in maniera sinergica hanno concentrato i posti di controllo nelle aree più sensibili della città e in particolare: via Buozzi, Granita, Setificio, quartiere San Giuseppe, via Garibaldi, Porta Valle, piazzale San Savino senza tralasciare il centro storico. Al contempo, sono state effettuate identificazioni a campione continuo, un perquisizione, procedendo ad attività di polizia di prossimità e a tre controlli in esercizi commerciali, a stretto contatto coi cittadini “per rendere più tangibile la percezione di sicurezza”.