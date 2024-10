Jesi, ragazza investita nella rotatoria: trasportata in gravi condizioni a Torrette

Jesi (Ancona), 29 ottobre 2024 - Ragazza in bicicletta viene investita sulla rotatoria: trasportata in gravi condizioni all’ospedale regionale di Torrette. E’ accaduto oggi attorno alle 13 all'incrocio tra via via Gallodoro proprio dentro la rotatoria e poco prima del centro commerciale Arcobaleno. Secondo una prima ricostruzione in mano alla polizia locale di Jesi la giovane era in sella alla sua bicicletta quando è avvenuto l'impatto con un’auto in corsa, una Fiat Punto.

La giovane dopo l’impatto è rovinata a terra riportando diverse lesioni. E’ rimasta sempre cosciente. Soccorsa dapprima dai presenti è stato prontamente allertato il 112 e in volo da Torrette si è levata l’eliambulanza. Sul posto anche l’automedica e l'ambulanza la Croce Verde di Jesi e oltre la polizia locale per i rilievi del caso. Le condizioni della giovane, fortunatamente, sarebbero gravi ma non tali da far temere per la sua vita. Inevitabili i disagi al traffico.