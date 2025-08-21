Jesi, ragazzino adescato con falso profilo social: denunciati adolescenti estorsori

Jesi (Ancona), 21 agosto 2025 – Ragazzino adescato e tratto in inganno da un finto profilo social: dietro a quella che sembrava una dolce ragazza c’erano i suoi compagni che lo hanno tenuto a lungo sotto scacco. Ma la polizia a cui si è rivolto il genitore della vittima e il personale scolastico a cui il ragazzino, stanco delle minacce ha confidato la brutta vicenda, ha posto fine a minacce ed estorsioni. La polizia del commissariato di Jesi ha avviato le indagini sugli episodi di estorsione aggravata ai danni del minore attraverso l'utilizzo di falsi profili social. Al termine delle indagini sono stati denunciati alcuni giovanissimi residenti del territorio, alcuni dei quali minorenni, ritenuti responsabili di minacce e richieste di denaro via Instagram. Lo facevano dopo la condivisione, sotto inganno, di immagini intime della vittima. L'indagine ha preso il via, nell'aprile scorso, dalla denuncia di uno studente accompagnato dal padre e da una docente scolastica. Dietro quella che inizialmente appariva come un'interazione privata con un presunto profilo femminile, si nascondeva un gruppo di adolescenti che, dopo aver ottenuto contenuti sensibili, ha dato avvio a un meccanismo estorsivo strutturato, con richieste di pagamento reiterate e precise modalità di consegna del denaro, avvenute anche tramite mezzi pubblici locali. Con il supporto della polizia postale di Ancona, e il coordinamento della procura ordinaria e della procura per i minorenni, gli agenti hanno ricostruito ogni fase, individuando account digitali, numeri telefonici e dispositivi collegati alle utenze usate per l'estorsione. Quindi sono risaliti agli indirizzi Ip di accesso, all'identità degli intestatari delle Sim coinvolte e alla localizzazione dei dispositivi utilizzati, molti dei quali sequestrati durante le perquisizioni domiciliari. Le indagini hanno evidenziato che, dietro i profili social utilizzati per commettere l'estorsione, si nascondevano ragazzi giovanissimi. Temendo che i contenuti fossero diffusi, la vittima aveva inizialmente ceduto al ricatto consegnando denaro agli estorsori. Ma dopo aver riflettuto e capito di essere vittima di quel cyberbullismo di cui aveva sentito parlare anche a scuola ha deciso di confidarsi in famiglia e con gli insegnanti e chiedere aiuto. E così, grazie ai poliziotti, i responsabili sono stati incastrati e saranno chiamati alle loro responsabilità e la vittima è potuta uscire dall’incubo che stava vivendo da mesi ormai.