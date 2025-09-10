Jesi, ragazzino rapinato ai giardini per una felpa griffata: arrestato 21enne

Jesi (Ancona), 10 settembre 2025 – Con una scusa lo avvicina lo porta in un luogo più nascosto e poi lo pesta per rubargli la felpa griffata. Torna la paura ai giardini pubblici di viale Cavallotti dove lo scorso anno imperversavano le baby gang, gruppi di ragazzi, anche minorenni, disposti a minacciare e picchiare per rubare qualche banconota o il telefono cellulare. Stavolta, nella notte tra martedì e mercoledì il rapinatore è stato braccato. I carabinieri dell’Aliquota Radiomobile di Jesi lo hanno arrestato, per tentata rapina e lesioni personali gravi. Si tratta di 21enne italo-marocchino, nato a Jesi, già noto alle forze dell’ordine. L’intervento dei militari dell’Arma è scattato intorno alle 23 di martedì sera, quando alla centrale operativa è giunta una richiesta di intervento per un’aggressione a scopo di rapina, avvenuta nei giardini pubblici di via Cavallotti ai danni di un minorenne del luogo. Una gazzella dei carabinieri è arrivata rapidamente sul posto dove fortunatamente alcuni passanti, attirati dalle urla della vittima, erano già riusciti a contenere l’aggressore, consentendo quindi ai militari di bloccarlo e metterlo in sicurezza. Dalle testimonianze raccolte nell’immediato si è quindi ricostruito che la violenta aggressione messa a segno ai danni del malcapitato (un 17enne di origini albanesi residente a Jesi) che in quel momento passava ai giardini, è avvenuta nel tentativo di strappargli di dosso la felpa che indossava in quel momento. Il giovane aggredito è stato trasportato da un’ambulanza all’ospedale Carlo Urbani, dove gli è stata diagnosticata la frattura del braccio, il radio sinistro, con una prognosi di almeno 30 giorni. L’arrestato nella notte è stato collocato agli arresti domiciliari, in attesa dell’udienza per direttissima. Questa mattina i carabinieri di Jesi si sono recati a casa sua per portarlo in tribunale, ma il 21enne nel tentativo di sottrarsi alla giustizia è saltato fuori dalla finestra della sua abitazione al secondo piano e si è dato a una rocambolesca fuga a piedi. Ne è scaturita un’immediata caccia all’uomo che ha consentito di rintracciare il fuggitivo pochi minuti dopo nella vicina via Castelbellino. Il giovane è stato quindi ulteriormente denunciato per evasione. All’esito dell’udienza per direttissima, il Tribunale di Ancona ha convalidato l’arresto e ravvisando le esigenze cautelari, evidentemente anche in ragione del tentativo di fuga messo in atto poco prima, ha disposto a carico del 21enne la misura della custodia cautelare in carcere.