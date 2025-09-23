Jesi "recupera" e passa il turno. Corinaldo si rimette in gioco

In archivio un altro weekend di Coppe. In quella della Divisione, evento aperto alle formazioni del nazionale, Serie B e Serie A2 (solo in un secondo momento arriveranno quelle di serie A), nella seconda giornata del turno preliminare lo Jesi stacca il pass per il turno successivo, mentre la vittoria del Corinaldo (A2) sull’Audax Senigallia (B) rimanda il verdetto all’ultima giornata. Lo Jesi, prossima protagonista della serie A2, dopo la sconfitta nella gara di andata per 3-1, rimette ognuno al proprio posto, vincendo sulla matricola di serie B, Pasta di Camerino Gagliole per 6-0 (tripletta di Tittarelli e gol di Lupi, Lo Giudice e Lamedica), passando alla seconda fase. Il Corinaldo centra la prima vittoria stagionale ai danni dell’Audax Senigallia. Con una formazione completamente diversa da quella scesa in campo nella prima giornata col Cus Ancona (a Posatora l’Under 23 corinaldese sconfitta 4-0, al PalaPanzini la squadra A2 quasi al completo), la formazione biancorossa, dopo essersi trovata sotto di due gol a zero trova il pareggio con Campolucci per poi conquistare i tre punti coi gol di Bacchiocchi e Mancini. La sfida di sabato tra Audax Senigallia e Cus Ancona deciderà il passaggio del turno.

Coppa Italia, fase regionale serie C1 e C2. Risultati 2°g. gir. 1 Ankon Nova Marmi-Avenale 2-2 (riposa ACSS Mondolfo); gir. 2 Osimo Five- Villa Ceccolini Fano 2-2 (riposa Real Fabriano); gir. 3 Castelbellino- Pianaccio 3-1, CDC Moie- Mantovani 2-3; gir. 4 Pol. Victoria Cingoli- Arcevia 1-4 (Castelfidardo-Fortuna Fano 3-1); gir. 6 Acqualagna- Verbena 4-4 (riposa Pietralacroce); gir. 7 Alma Fano- Dinamis Falconara 4-1, Numana- Chiaravalle 1-2; gir. 8 Ostra-Gnano 8 (Pieve d’Ico-Cagli 3-2).

Alice Mazzarini