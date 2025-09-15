Jesi, restyling di Interporto, al taglio del nastro anche il vicepremier Matteo Salvini

Jesi (Ancona), 15 settembre 2025 - Ci sarà anche il vicepremier Matteo Salvini, per il taglio del nastro della nuova sede di Interporto alla Coppetella, ora che sono terminati i lavori di ristrutturazione ed efficientamento energetico della sede di Interporto Marche e della viabilità interna. L’appuntamento col taglio del nastro è per mercoledì (ore 16) con gli interventi di Massimo Stronati, presidente di Interporto Marche, del sindaco Lorenzo Fiordelmondo, di Corrado Maria Cipriani Rup e dirigente del Provveditorato Opere Pubbliche di Nardo Goffi, dirigente Dipartimento Infrastrutture e Territorio Regione Marche. Alle 17,15 sono previste le conclusioni a cura di Matteo Salvini, senatore e vice presidente del Consiglio dei Ministri. E a seguire il taglio del nastro. Prevista anche la firma di «protocolli di collaborazione e di sviluppo». Siamo nella sede riqualificata di Interporto Marche, accanto al quale è sorto il polo Amazon che promette mille assunzioni nei primi tre anni e dovrebbe aprire i battenti entro la fine dell’anno, probabilmente a dicembre.