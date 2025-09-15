La Uno Bianca, le stragi e l'omertà
Gilberto Dondi
La Uno Bianca, le stragi e l'omertà
Ancona
Jesi, restyling di Interporto, al taglio del nastro anche il vicepremier Matteo Salvini
15 set 2025
SARA FERRERI
Cronaca
Jesi, restyling di Interporto, al taglio del nastro anche il vicepremier Matteo Salvini

Mercoledì pomeriggio la cerimonia ora che sono terminati i lavori di ristrutturazione ed efficientamento energetico della palazzina e la sistemazione della viabilità interna

Matteo Salvini sarà a Jesi mercoledì

Matteo Salvini sarà a Jesi mercoledì

Jesi (Ancona), 15 settembre 2025 - Ci sarà anche il vicepremier Matteo Salvini, per il taglio del nastro della nuova sede di Interporto alla Coppetella, ora che sono terminati i lavori di ristrutturazione ed efficientamento energetico della sede di Interporto Marche e della viabilità interna. L’appuntamento col taglio del nastro è per mercoledì (ore 16) con gli interventi di Massimo Stronati, presidente di Interporto Marche, del sindaco Lorenzo Fiordelmondo, di Corrado Maria Cipriani Rup e dirigente del Provveditorato Opere Pubbliche di Nardo Goffi, dirigente Dipartimento Infrastrutture e Territorio Regione Marche. Alle 17,15 sono previste le conclusioni a cura di Matteo Salvini, senatore e vice presidente del Consiglio dei Ministri. E a seguire il taglio del nastro. Prevista anche la firma di «protocolli di collaborazione e di sviluppo». Siamo nella sede riqualificata di Interporto Marche, accanto al quale è sorto il polo Amazon che promette mille assunzioni nei primi tre anni e dovrebbe aprire i battenti entro la fine dell’anno, probabilmente a dicembre.

