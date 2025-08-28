Maledetti Beach Boys
Sergio Gioli
Maledetti Beach Boys
Cronaca
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Spiaggia negata ai bimbiMorto punto da insettoDonne spiatePolemica pipe crackSequestro auto di lussoGoldrake in giardino
Acquista il giornale
CronacaJesi, rifila un'assicurazione falsa a una donna: denunciato 61enne
28 ago 2025
SARA FERRERI
Cronaca
WhatsAppXPrint
  1. Il Resto del Carlino
  2. Ancona
  3. Cronaca
  4. Jesi, rifila un'assicurazione falsa a una donna: denunciato 61enne

Jesi, rifila un'assicurazione falsa a una donna: denunciato 61enne

La polizia locale ha impiegato un anno di indagini ma è arrivata al responsabile già noto alle forze dell'ordine

In azione la polizia locale

In azione la polizia locale

Jesi (Ancona), 28 agosto 2025 - Non è stato semplice rintracciare l’autore di una truffa assicurativa ai danni di una donna di Jesi. Ma dopo un paziente lavoro durato un anno e che ha ha visto il Comando di Polizia locale interfacciarsi con i colleghi di diversi Comuni tra Campania e Lazio, è stato denunciato per truffa un pluripregiudicato di 61 anni. Tutto ha avuto inizio nel luglio dello scorso anno quando lo strumento di controllo targa system in dotazione alla polizia locale di Jesi ha intercettato un’auto che risultava sprovvista della copertura assicurativa. Alla guida si trovava una signora di Jesi che agli agenti ha mostrato copia di una assicurazione effettuata online, ma che, alla verifica degli agenti, risultava falsa. La stessa signora ha poi presentato regolare querela allo stesso comando di polizia locale. Gli agenti hanno avviato così le indagini per arrivare all’autore del reato. Sulla base degli elementi in possesso sono state contattate, con apposite distinte sub-deleghe, le sezioni di polizia giudiziaria di diversi comandi di polizia locale come Frignano (Ce), Roma Fiumicino, Giugliano in Campania (Na). La collaborazione ha dato i suoi risultati, permettendo di risalire al presunto autore della truffa, già gravato da precedenti per reati specifici, che è stato pertanto denunciato.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata