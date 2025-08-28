Jesi, rifila un'assicurazione falsa a una donna: denunciato 61enne

Jesi (Ancona), 28 agosto 2025 - Non è stato semplice rintracciare l’autore di una truffa assicurativa ai danni di una donna di Jesi. Ma dopo un paziente lavoro durato un anno e che ha ha visto il Comando di Polizia locale interfacciarsi con i colleghi di diversi Comuni tra Campania e Lazio, è stato denunciato per truffa un pluripregiudicato di 61 anni. Tutto ha avuto inizio nel luglio dello scorso anno quando lo strumento di controllo targa system in dotazione alla polizia locale di Jesi ha intercettato un’auto che risultava sprovvista della copertura assicurativa. Alla guida si trovava una signora di Jesi che agli agenti ha mostrato copia di una assicurazione effettuata online, ma che, alla verifica degli agenti, risultava falsa. La stessa signora ha poi presentato regolare querela allo stesso comando di polizia locale. Gli agenti hanno avviato così le indagini per arrivare all’autore del reato. Sulla base degli elementi in possesso sono state contattate, con apposite distinte sub-deleghe, le sezioni di polizia giudiziaria di diversi comandi di polizia locale come Frignano (Ce), Roma Fiumicino, Giugliano in Campania (Na). La collaborazione ha dato i suoi risultati, permettendo di risalire al presunto autore della truffa, già gravato da precedenti per reati specifici, che è stato pertanto denunciato.