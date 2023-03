Jesi, rogo nel piazzale di un'azienda: indagini sulle cause

I vigili del fuoco hanno domato l'incendio in pochi minuti

Jesi (Ancona), 14 marzo 2023 – Spavento stamattina in un’azienda della zona industriale: nel piazzale esterno sono divampate le fiamme. L’allarme è scattato attorno alle 9,30 in via Novello dove sono intervenuti prontamente i vigili del fuoco del distaccamento jesino. L’incendio ha interessato materiale vario, accatastato nel piazzale esterno della fabbrica che produce componenti per trattori.

La squadra di Jesi intervenuta con quattro autobotti ha prontamente spento le fiamme utilizzando del liquido schiumogeno antincendio, e ha provveduto alla messa in sicurezza dell’area dell’intervento. Non si segnalano persone coinvolte. In poco tempo l’incendio è stato domato grazie anche al fatto che gli stessi dipendenti una volta dato l’allarme al numero unico 112 hanno cercato di contenere l’incendio e spegnerlo con gli estintori. Sul posto anche la polizia Locale e i carabinieri del posto. Al vaglio le cause che possano aver fatto divampare le fiamme.