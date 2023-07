Jesi, ruba nelle auto in sosta: arrestato di nuovo e rimesso in libertà

Jesi (Ancona), 17 luglio 2023 – Ruba nelle auto in sosta ma viene scoperto e arrestato. I carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della compagnia di Jesi hanno proceduto all’arresto di un trentenne per furto. In particolare, i militari, nel corso di servizio dedicato al controllo del territorio, percorrendo via Mura Occidentali hanno incrociato l’uomo, già noto in quanto arrestato lo scorso 7 giugno per un fatto analogo. Qualche istante dopo, contrariamente a quanto precedentemente riscontrato, gli stessi militari lo hanno incontrato di nuovo e visto che stringeva tra le mani uno zainetto dal quale sporgeva un pc portatile. I militari così hanno deciso di fermarlo e procedere a un controllo più accurato. Gli immediati accertamenti hanno consentito di verificare che il predetto aveva appena prelevato lo zainetto dall’abitacolo di un’autovettura lasciata in sosta, incautamente aperta, lungo la stessa via mura Occidentali. Lo zaino, contenente, oltre al pc, anche alcuni effetti personali, è stato riconsegnato al proprietario. Il 30enne è stato arrestato per furto e sottoposto agli arresti domiciliari. Il giudice del Tribunale di Ancona ha convalidato l’arresto e applicato la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.