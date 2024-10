Jesi, sabato l'inaugurazione del Rjiuso dove si recuperano mobili ed elettrodomestici

Jesi (Ancona), 3 ottobre 2024 - Sarà inaugurato sabato lo Spazio del Rjuso realizzato dalla Caritas e sostenuto da Comune di Jesi e primarie associazioni. La sede sarà il campo Boario, accanto al Centro Ambiente e si occuperà del recupero e distribuzione di mobilio in buone condizioni ed elettrodomestici funzionanti a chi ne ha bisogno. “Un progetto ambientale e di forte valenza sociale” hanno sottolineato stamattina in Comune gli assessori Paola Lenti e Alessandro Tesei, insieme ai rappresentanti di Legambiente, Jesi Clean, Fondazione Michele Scarponi, Orto del Sorriso e Croce Rossa che aderiscono all’iniziativa. Un progetto che ha preso le mosse tempo fa, con incontri di comunità per conoscere le problematiche del quartiere dove lo Spazio del Rjuso va ad inserirsi, ma anche le risorse presenti per rafforzare il senso di comunità, a partire dal mondo della scuola. Per l’inaugurazione di sabato sono previsti tanti i momenti che animeranno l’intero pomeriggio. A partire dalle 14.30 quando vi sarà la realizzazione di murales ad opera di giovani artiste ed artisti della città (dai 14 ai 19 anni) che coloreranno gli spazi esterni del centro di raccolta, appositamente selezionati dalla stessa Caritas. Poi la presentazione ufficiale della sede con tanto di benedizione e, quindi, da parte delle associazioni partner e del Comune di Jesi la presentazione del percorso di comunità svolto finora e le proposte per prendere parte alle iniziative future. Quindi l’incontro con il conduttore Tv Raffaele di Placido che racconterà di esperienze virtuose di sostenibilità. Ci sarà infine spazio alla musica grazie all’Associazione Valvolare e ad un aperitivo solidale offerto dalla cooperativa Orto del Sorriso. “Sabato vi aspettiamo al Boario - spiegano i promotori - per l'inaugurazione dello Spazio del Rjuso! Le associazioni partner e il Comune di Jesi avranno modo di presentare alla cittadinanza il percorso di comunità svolto finora e le proposte per prendere parte alle iniziative future. Conosceremo delle esperienze virtuose di sostenibilità assieme al conduttore TV Raffaele di Placido. Potrete visitare il Magazzino del Riuso che verrà abbellito dai murales dei giovani jesini durante il pomeriggio e potrete conoscere le modalità di donazione e richiesta di mobili usati. Orto del Sorriso e Associazione Valvolare ci offriranno un momento conviviale accompagnato da cibo e musica, tutto all' insegna della sostenibilità e dell'economia circolare. Vi aspettiamo numerosi a questa importante iniziativa di rigenerazione urbana”. Lo Spazio del Riuso sarà gestito dalla Caritas e sarà operativo tramite contatto telefonico. Chi vuole fare delle donazioni può chiamare il numero 324 9943800, per richieste invece vale il numero del centralino Caritas 07331 4422.