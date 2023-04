Jesi, schianto al crossodromo: gravissimo un ragazzino

Jesi (Ancona), 8 aprile 2023 - Gravissimo incidente al crossodromo oggi pomeriggio: gravissimo un ragazzino. E' accaduto attorno alle 17,40 quando un giovane centauro originario di Cingoli, è rimasto gravemente ferito mentre si trovava al crossodromo Alvaro Peverieri dell’Acquasanta alla periferia di Jesi ad allenarsi assieme ad alcuni amici. Il giovane nell’impatto terribile con il suolo ha battuto la testa e perso conoscenza.

Scattato l’allarme al numero unico di emergenza 112 sul posto si è portata l’automedica di Jesi ma viste le gravissime condizioni del giovane centauro è stata allertata l’eliambulanza Icaro 01 arrivata in pochi istanti. Una volta stabilizzato e intubato il giovane paziente è stato intubato e portato all’ospedale regionale di Torrette in gravissime condizioni. Lotta per la vita. Il ragazzo sarebbe in pericolo di vita. Oltre al trauma cranico e facciale ha riportato varie fratture. Al vaglio le cause dell’incidente ma il giovane pilota sarebbe caduto male, dopo aver affrontato un ‘salto’.