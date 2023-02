Jesi, schianto all’incrocio: due all’ospedale

Nuovo schianto in città ieri mattina: il bilancio è di due feriti fortunatamente non gravi. L’incidente tra un furgone e una vettura con il primo finito contro il muretto di una recinzione è avvenuto poco dopo le 11 nella zona industriale, al semaforo tra via Leone XIII e via Giuseppe Di Vittorio, all’altezza di Farmacentro. Due i feriti trasportati in ambulanza al pronto soccorso dell’ospedale Carlo Urbani: la passeggera del furgone Opel Vivaro e il conducente della Citroen Berlingo, 55 anni di Ancona lei, 58 di Jesi lui. Sottoposti a tutti gli accertamenti del caso, le condizioni di entrambi non sarebbero per fortuna particolarmente gravi. Ingente invece i danni alle vetture.

Una mancata precedenza sarebbe all’origine dell’ennesimo scontro che è avvenuto in città. Sul posto sia per effettuare i rilievi che per la dinamica ieri mattina è intervenuta una pattuglia della polizia locale. Limitati i disagi al traffico, vista la giornata festiva.