Jesi Servizi, cambio al vertice Paoletti succede a Pisconti

"I costi per la pubblica illuminazione sono saliti da 260mila a 590mila tra il 2021 e il 2022 ma se non fossero stati sostituiti con i led 7.200 punti luce in tutta la città avremmo avuto una spesa di un milione e 305mila euro, vale a dire 730mila euro in più in un solo anno". Così Salvatore Pisconti, amministratore unico uscente della JesiServizi ha illustrato i risultati del suo mandato 2013-2022 al consiglio comunale, non nascondendo la propria commozione per la fine dell’esperienza già annunciata al termine del mandato dell’ex sindaco Massimo Bacci. Sarà in carica fino all’8 febbraio quando sarà ufficialmente nominato il successore. Anche se il sindaco Lorenzo Fiordelmondo non ha voluto renderlo ancora noto, la persona da lui individuata come nuovo amministratore unico è Gianluigi Paoletti, jesino e agente di commercio nel settore sanitario-farmaceutico.

L’ufficialità arriverà durante l’assemblea JesiServizi l’8 febbraio. In aula Salvatore Pisconti che ora torna a tempo pieno nel suo dirigenziale all’interno del gruppo Maggioli è stato ringraziato sia dai componenti dell’opposizione che della maggioranza per la sua attività alla guida della partecipata, negli anni cresciuta in maniera esponenziale. "Se nel 2013 quando sono arrivato JesiServizi gestiva igiene urbana, refezione scolastica e servizio farmacie ad oggi ha in più il trasporto scolastico, il controllo sosta, l’illuminazione pubblica e la gestione dello stadio Carotti. Il patrimonio netto è salito da poco meno di 300mila a quasi 950mila euro e il valore della produzione è salito del 38 per cento".

Sul fronte investimenti Pisconti ha parlato di quelli immobiliari: riqualificazione del centro ambiente al Campo Boario con 0,8 milioni e cucina centralizzata alla Zipa con 750mila euro, quelli su attrezzature e mezzi dell’igiene urbana 1,22 milioni i quali pure sono ancora piuttosto obsoleti perchè lo stallo sulla gestione unica provinciale dei rifiuti non ha spinto a rinnovarli. "Investimenti che in 9 anni hanno sfiorato gli 8,5 milioni". Cresciuto in maniera notevole anche il personale: si è passati dagli 83 dipendenti del 2013 agli attuali 116, con un importante incremento nei settori igiene urbana (ad oggi sono 65) e trasporti (29). Sul fronte raccolta differenziata negli ultimi tre anni l’andamento è piuttosto costante: nel 2019 e 2020 era al 72 e negli ultimi due anni è lievemente scesa: al 71, 5 nel 2021 e al 70,8 nel 2022. Per la sosta a pagamento nel 2022 sono aumentate (rispetto al 2021) sia le sanzioni che gli incassi: 117mila le prime, 355mila i secondi ma nel pre Covid (2018) le prime erano simili: 120mila e 374mila i secondi.

