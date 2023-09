Jesi, sgomberato campo nomadi all'uscita Jesi Est della superstrada

Jesi (Ancona), 6 settembre 2023 – Sgomberato campo nomadi in prossimità dell’uscita Jesi Est della superstrada. Nella mattina di ieri, personale delle volanti del commissariato, alla guida del neo dirigente vice questore Paolo Arena, nel corso di un servizio di controllo del territorio, ha individuato un gruppo di etnia nomade nelle pertinenze esterne di un immobile in disuso, in via Fontedamo a 600 metri dall’uscita Jesi Est. Il gruppo era lì stanziato con dieci mezzi tra cui camper, roulotte e Ducato. Gli agenti hanno identificato dieci persone adulte che, pretestuosamente, giustificavano la loro permanenza in quel posto per ragioni di salute in quanto in attesa di visite mediche all’ospedale Carlo Urbani. L’area pubblica, era stata già attrezzata con sedie, fornelli, accessori vari per stendere i panni e dunque per una sosta prolungata e non momentanea. I poliziotti hanno accertato che si trattava dei cosiddetti ‘caminanti’, stanziali nel Comune di Noto in provincia di Siracusa. Pertanto, dopo aver intimato la pulizia dei luoghi, cui i dieci hanno ottemperato immediatamente, li allontanavano scortandoli sino all’uscita di Jesi e diffidandoli a non farvi più ritorno.