Jesi, si nascondeva tra i spugli: 51enne trovato con l'hashish agli Orti Pace

Jesi (Ancona), 19 dicembre 2023 – Nuovo blitz dei poliziotti agli Orti Pace: un uomo si nascondeva tra i cespugli: trovato con la droga. Nella giornata di ieri personale delle volanti del commissariato ha segnalato per uso personale di stupefacenti un 51enne di Filottrano con precedenti di polizia. Nel corso dei servizi di prevenzione generale e controllo del territorio, intensificati nelle aree più sensibili della città, gli operatori di polizia concentravano particolare attenzione ai parchi pubblici ove in passato erano state segnalate situazioni di degrado e micro criminalità. Arrivati attorno a mezzogiorno ai giardini Orti Pace, gli operatori di polizia si sono accorti della presenza di un individuo sospetto, nascosto dietro gli arbusti. Alla vista degli agenti l’uomo si mostrava particolarmente teso. Visti i precedenti in materia di stupefacenti dell’uomo, peraltro già gravato da un avviso orale del questore di Ancona, e il contesto in cui si trovava, i poliziotti hanno proceduto a ispezione e controllo, con esito positivo: nella tasca dei pantaloni indossati, gli agenti hanno trovato un involucro di plastica contenente sostanza stupefacente del tipo hashish, come confermato dal narcotest, del peso di 1,10 grammi. La sostanza è stata sequestrata amministrativamente e dopo la contestazione immediata, l’uomo è stato segnalato alla Prefettura per uso personale stupefacente.